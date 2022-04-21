Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы в 30 метров, прячут свои преступления

Оккупанты продолжают блокировать Мариуполь. Они цинично убивают местных и уничтожают дома. А тела людей они хоронят в братских могилах или сжигают в мобильных крематориях.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты достаточно жестко проводят "зачистку" города, в частности, вывозят госслужащих, муниципальных работников, мужчин, держат их в плену и допрашивают.

Бойченко подтвердил информацию, что преступления, которые российские военные уже совершили в Мариуполе, в том числе преступления геноцида, они скрывают.

Например, возле поселка Магнуш оккупанты вырыли 30-метровые братские могилы и грузовиками привозят их (тела людей – 24 канала). Они пытаются скрыть так свои военные преступления в Мариуполе,

– заявил городской голова.

К тому же они привлекли мобильные крематории.

"Город закрыт для всех людей, даже тех, кто имеет прописку в Мариуполе. Местные, которые раньше выехали, не могут попасть в город", – добавил Бойченко.

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии , а также наносит ракетные и авиаудары. Поэтому Мариуполь потерпел огромные разрушения, в частности почти полностью уничтожен завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей , среди которых есть и дети.

К слову, многие украинцы предъявляют обвинение властям за то, что они, мол, не хотят деблокировать Мариуполь. Но на самом деле это нелегкая задача. Алексей Арестович объяснил, почему сейчас освободить город военным путем невозможно.

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