Возле Мелитополя и Иловайска обнаружили усиление вражеских систем ПВО

Российская армия продолжает наращивать боевые мощности для выхода на административные границы Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 12 апреля. Согласно предоставленной информации, враг работает над усилением противовоздушной обороны в юго-восточном направлении.

Читайте также Оккупанты уже взяли в плен 1 700 украинских военных и гражданских

Россия усиливает противовоздушную оборону: назвали направления

Генштаб сообщает, что в настоящее время обнаружены признаки усиления системы противовоздушной обороны в двух районах. Речь в частности о Мелитополе и Иловайске.

Вероятно, дальше противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, а также овладеть Попасной. Кроме того, вероятным остается наступление в направлении Курахово.

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики начинают окапываться в близлежащих селах около Мелитополя. Арестович объясняет, что враги выбрали именно этот населенный пункт, поскольку он может снабжать их войска всей необходимой инфраструктурой: аэропортом, железнодорожным вокзалом, мобильным сообщением. Кроме того, это стратегически важный опорный пункт для связи Херсона, Запорожья и Мариуполя.

К слову – Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь: смотрите видео