В Москве под авто полковника Генштаба нашли подозрительную коробку с оскорблением, – СМИ

Вечером 27 мая в российской столице возле одной из станций метро собрались полицейские и чрезвычайники. Все из-за странного предмета под белым Toyotа, который принадлежит оккупанту.

Как сообщают росСМИ, возле метро "Тропарево" перекрыли парковку для автомобилей, передает 24 Канал.

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Что происходит в Москве

Отмечается, что под одним из авто Toyota Land Cruiser Prado нашли сомнительный предмет. На месте работают полиция, МЧС и скорая. Владельцам других авто пока машины забирать не позволяют.

Под машиной нашли подозрительный предмет: смотрите видео

Позже телеграмм-каналы рассказали, что на дне военного внедорожника обнаружили подозрительную коробку. Робот-сапер ее достал и погрузил во взрывозащитный контейнер.

Как изымали странную коробку: смотрите видео

По данным СМИ, владелец автомобиля – 54-летний военный-десантник. На днях на его машине неизвестные написали оскорбительные слова. А 27 мая те же слова были написаны на сомнительной коробке, обмотанной скотчем.

Машина российского офицера / Фото соцсети

Еще одно российское издание написало, что на автомобиль, предположительно принадлежащий сотруднику Генштаба Алексею Егорову, установили бомбу.

К слову, в Магнитогорске оккупант, ранее судимый за разбой и похищение оружия, провел военные сборы для школьников, рассказывая о войне против Украины.