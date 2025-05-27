Як повідомляють росЗМІ, біля метро "Тропарево" перекрили паркування для автомобілів, передає 24 Канал.

Дивіться також Один із дронів, які летіли на Москву, влучив по військовому парку "Патріот": відео прильоту

Що коїться у Москві

Зазначається, що під одним з авто Toyota Land Cruiser Prado знайшли сумнівний предмет. На місці працюють поліція, МНС та швидка. Власникам інших авто наразі машини забирати не дозволяють.

Під автівкою знайшли підозрілий предмет: дивіться відео

Пізніше телеграм-канали розповіли, що на дні військового позашляховика виявили підозрілу коробку. Робот-сапер її дістав та занурив у вибухозахисний контейнер.

Як вилучали дивну коробку: дивіться відео

За даними ЗМІ, власник автомобіля – 54-річний військовий-десантник. На днях на його автівці невідомі написали образливе слово "Чорт". А 27 травня те саме слово були написано на сумнівній коробці, обмотаній скотчем.

Автівка російського офіцера / Фото соцмережі

Ще одне російське видання написало, що на автомобіль, який, ймовірно, належить співробітнику Генштабу Олексію Єгорову, встановили бомбу.

До слова, у Магнітогорську окупант, раніше засуджений за розбій і викрадення зброї, провів військові збори для школярів, розповідаючи про війну проти України.