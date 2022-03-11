Возле Николаева идет перестрелка, – Денисенко
11 марта 2022 , 21:50Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Российские оккупанты продолжают атаковать Николаев. Украинские защитники дают врагу отпор и пытаются увести подальше от города.
Враг продолжает наступление на Николаев для оккупации города. Отважные украинские воины не дают оркам осуществить свой план.
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Бои под Николаевом
Как сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко, возле Николаева продолжаются активные боевые действия.
Из оперативного: сейчас возле Николаева идет перестрелка,
– сказал он.
Ранее сообщалось, что для защиты Николаева прибыло помощь.
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