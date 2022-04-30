Возле Николаева нашли тайник противотанкового оружия ДРГ, которая планировала в городе теракты

Правоохранители 29 апреля нашли около Николаева тайник противотанкового оружия ДРГ. Диверсанты планировали провести теракты в городе.

Все оружие изъяли. Оно оказалось русского производства.

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Возле Николаева нашли тайник оружия ДРГ

В Николаевской области правоохранители задержали 3 российских военных. Они входили в состав группировки, пытавшейся захватить Южноукраинскую АЭС.

Кроме того, возле областного центра обнаружили тайник с противотанковым вооружением. Укрытие обустроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. Во время осмотра правоохранители изъяли:

противотанковый ракетный комплекс "Корнет",

гранатометы русского производства.

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Какая ситуация в Николаевской области: коротко

На оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины российские оккупанты продвигают идею неотвратимости закрепления регионов под властью страны-агрессора. Однако такие действия врагов не имеют успеха, ведь украинцы оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, устрашения и подворовые обходы.

Кроме того, готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, захватчики пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая.

В то же время враги не прекращают бомбить населенные пункты. В частности, 28 апреля они обстреляли Николаев из "Смерчей". В результате этого повредились автомобили, жилые дома и магазины. Кассетные боеприпасы падали даже на детские площадки.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал фото полностью разрушенного после вражеских обстрелов строительного комбината.

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