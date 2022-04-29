Кроме того, украинские бойцы успешно ликвидируют личный состав российской армии. С начала войны они уже уничтожили 23 тысячи оккупантов.

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Защитники сбили вражеский самолет

Украинские защитники уже 65 дней героически защищают государство от российских захватчиков. Оккупанты продолжают проводить наступление в восточных районах Запорожской области.

Враг активно атакует в направлении Гуляйполя и населенных пунктов района на границе с Донецкой областью,

– рассказали в Запорожской ОВА.

Однако украинские воины достойно держат оборону и наносят врагам ответные удары. Так, одно из подразделений Сил обороны Запорожского края в небе над Малой Токмачкой подбило вражеский самолет. Подробности этого события уточняют.

Коротко о потерях россиян в Украине

Украинским военным 28 апреля удалось ликвидировать около 200 оккупантов.

Кроме этого, они уничтожили 16 вражеских танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.

Морские пехотинцы также продолжают методически обезвреживать врагов всяческими способами. Они опубликовали видео, как 29 апреля филигранно уничтожили две боевые машины захватчиков.

В одном из перехваченных СБУ разговоров оккупант рассказал, что они скидывают трупы своих военных прямо в ангары, даже не зная, кто есть кто.

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