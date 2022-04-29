Окрім цього, українські бійці успішно ліквідовують особовий склад російської армії. Від початку війни вони вже знищили 23 тисячі окупантів.

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Захисники збили ворожий літак

Українські захисники вже 65 днів героїчно боронять державу від російських загарбників. Окупанти продовжують проводити наступ у східних районах Запорізької області.

Ворог активно атакує у напрямку Гуляйполя та населених пунктів району на кордоні з Донецькою областю,

– розповіли в Запорізькій ОВА.

Однак українські воїни гідно тримають оборону та завдають ворогам ударів у відповідь. Так, один із підрозділів Сил оборони Запорізького краю у небі над Малою Токмачкою підбив ворожий літак. Наразі подробиці цієї події уточнюють.

Коротко про втрати росіян в Україні

Українським військовим 28 квітня вдалося ліквідувати приблизно 200 окупантів.

Окрім цього, вони знищили 16 ворожих танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.

Морські піхотинці також продовжують методично знешкоджувати ворогів усіма наявними способами. Вони опублікували відео, як 29 квітня філігранно знищили 2 бойові машини загарбників.

В одній з перехоплених СБУ розмов окупант розповів, що вони скидають трупи своїх військових просто в ангари, навіть не знаючи, хто є хто.

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