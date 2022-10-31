Возле Очакова оккупанты попали в два портовых гражданских буксира: есть погибшие

Российские захватчики продолжают обстреливать портовую инфраструктуру на Очаковском направлении. В частности, 31 октября оккупанты атаковали два гражданских буксира.

Два человека погибли, одного удалось спасти. Судьба еще одного члена экипажа пока неизвестна.

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Как оккупанты обстреляли гражданские портовые буксиры

В ОК "Юг" отметили, что российские военные попали в два гражданских портовых буксира вблизи Очакова. Эти суда раньше привлекали к транспортировке баржи с зерном.

В результате вражеских ударов вспыхнул пожар. Экипажи потеряли управление буксирами.

Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна,

– подчеркнул спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Украинские защитники уничтожили две альтернативные переправы врага

В ОК "Юг" также сообщили, что ситуация на южнобужском направлении стабильно напряженная. Оккупанты продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи. Кроме того, российские военные продолжают "эвакуацию" отдельных подразделений и техники с правобережья Херсонской области.

В частности, оккупанты собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота и устанавливают понтонные переправы.

Однако наши воины умело уничтожили сразу две баржи противника. Прилетело вблизи Антоновского моста. Подробности об этом читайте в нашем материале.

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Ранее оккупанты обстреляли гражданское судно в порту Мариуполя

Это уже далеко не первая атака бойцов Путина на гражданские суда. В частности, в апреле оккупанты попали в гражданское иностранное судно в порту Мариуполя.

Azburg находился под флагом Доминиканы у одного из причалов. Владельцем судна является Мальта. В машинном отделении вспыхнул пожар. Из-за большой пробоины судно начало тонуть.

Кроме того, российские захватчики угрожали обстрелять еще одно гражданское судно. Речь идет о Britta K, которая проходила по территориальным водам Украины у острова Змеиный.

Оккупанты направили на судно сигнал о том, что оно якобы приближается к территориальным водам России. Затем пригрозили экипажу обстрелом, если судно не изменит курс.

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