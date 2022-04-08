Возле Попасной украинская артиллерия накрыла российских наемников "Вагнера", – журналист
Источник:Андрей Цаплиенко
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что вблизи населенного пункта Попасная Вооруженные Силы Украины уничтожили вагнеровцев – боевиков незаконной вооруженной группировки, которые терроризировали Донбасс.
В Луганской области украинские защитники ликвидировали несколько представителей так называемых вагнеровцев – наемников преступной группировки ЧВК Вагнера.
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Из района Попасной оккупанты больше не уедут – Вооруженные Силы Украины дали вагнеровцам отпор и ликвидировали нападающих.
Возле Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда,
– написал Цаплиенко в своем телеграме.
Фотографии уничтоженных вагнеровцев журналист опубликовал вместе с сообщением. По этическим соображениям 24 канал не может публиковать эти фото.
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