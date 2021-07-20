У резиденции Путина нашли тайное строительство на сотни миллионов долларов: фото и видео

Рядом с резиденцией Владимира Путина за 6-метровым забором обнаружили масштабное строительство, стоимостью от 20 до 50 миллиардов рублей, то есть 270 – 670 миллионов долларов. Журналисты предполагают, что строительство финансируется за счет госбюджета России.

Журналисты-расследователи заявили, что тайное строительство развернулось на площади почти 11 гектаров.

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На стройке в Ново-Огарёво быстрыми темпами строят 4 огромных сооружения:

отель;

лечебно-оздоровительный комплекс;

ледовую арену;

гостевой коттедж.

Также на территории есть собственная котельная, электростанция и другие подсобные сооружения. Через соседнюю реку для доступа к объекту специально построили мост. Строительство крупных объектов кажется завершенным.

4-этажный отель имеет площадь почти 10 тысяч квадратных метров без учета веранд. Площадь 6-этажной больницы – более 16 тысяч квадратов.

На поле за территорией строительства возводят нечто, напоминающее вертолетную площадку. В остальной части поля также готовят участок под строительство. Это поле принадлежит государству.



Где расположено строительство / Фото "МБХ медиа"

Строительство засекречено

По информации издания, земля под строительством находится в пользовании Федеральной службы охраны. Никаких публичных документов о строительстве нет. Информация о том, для кого у резиденции Путина развернулось огромное строительство, засекречена.

По словам строителей и охранников, все это – "режимные объекты". Ни ФСО, ни ФСБ, ни управление делами президента России, ни пресс-служба Владимира Путина, ни руководство Московской области не отвечают на запросы журналистов.

Тайное строительство возле резиденции Путина: смотрите видео

Как проходит строительство возле резиденции Путина / Фото "МБХ медиа"