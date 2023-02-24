Над Бундестагом подняли украинский флаг, а у посольства России разместили уничтоженный Т-72

Германия выражает солидарность с Украиной в годовщину полномасштабного вторжения. В Берлин привезли сожженную российскую технику.

Об этом сообщили 24 февраля в Министерстве обороны Украины. Отмечали, что россияне писали на своих танках "На Берлин!", но приехать туда смогли только на украинских тягачах.

К теме В апреле в Украине будет достаточно серьезное количество танков, – посол Германии

"С сегодняшнего дня в столицах Германии, Латвии, Литвы и Эстонии, как памятники нереализованным амбициям россиян, установлены подбитые в Украине российские танки. В частности, в Берлине останки демонстрируются напротив здания посольства России", – рассказали в ведомстве.

Также над Бундестагом был поднят государственный флаг Украины.



Украинский флаг развевается в Берлине / Скриншот с видео

Как транспортировали танк

По информации издания Bild, доставку танка в Берлин организовывали несколько месяцев, поскольку были споры с местными властями и общиной. В немецкой столице считали, что танк может пугать сбежавших от войны сирийцев или отвлекать велосипедистов. Однако впоследствии административный суд разрешил выставку. Инициаторами стали немецкие активисты – директор музея и журналист Энно Ленце и журналист Виланд Гибель.

Что известно об уничтоженных танках

Танки Т-72, стоящие у посольства России в Берлине, принадлежали пятой отдельной гвардейской танковой бригаде оккупантов. Их уничтожили в марте 2022 года вблизи поселка Дмитровка Киевской области в боях с подразделениями Сухопутных войск ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны.

Теперь уничтожены танки бригады, чьи служащие в 2015 году атаковали Дебальцево, а в 2022-м уродовали Бучу, являются экспонатами Национального военно-исторического музея. Со временем они вернутся в Украину, чтобы быть здесь единственными российскими танками, которым разрешено стоять на нашей земле, – рассказали в Минобороны.

Министр Алексей Резников поблагодарил немецкий Коллегу Борис Писториус. Он отметил, что танки являются символами неудачи России.



Танк в Берлине / Фото Минобороны

Еще одна инсталляция в Германии

Вблизи посольства России в Берлине 22 февраля установили установку Russkiy Mir. Там собрали диктаторские законодательные акты России или прецеденты, зафиксированные международными организациями относительно действий захватчиков на оккупированных территориях.