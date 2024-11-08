В Мариуполе оккупанты принесли квитанции за коммуналку владельцам полностью разрушенного дома

Цинизм представителей оккупационной "власти" Мариуполя зашкаливает. Рядом с разрушенным домом в городе заметили квитанции за коммунальные услуги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

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Квитанции оставили на фоне руин дома

"Просто огонь", – прокомментировал Петр Андрющенко эту ситуацию.

Он опубликовал фото, на которых видно квитанции на оплату за потребленные коммунальные услуги дома по улице Гвардейской, 40.

Бумажки оккупационного "Энергосвета" и, вероятно, других коммунальных структур оставили на разрушенных воротах и положили сверху камень для "надежности".

Позади видно руины чьего-то помещения – никаких коммуникаций там абсолютно не осталось.

К слову, это не единственное проявление цинизма россиян в Мариуполе. Так, они в городе уже ввели льготные ипотечные программы и наживаются на них. Также оккупанты снимают в Мариуполе сериалы и организуют идеологические лагеря для украинских детей. А еще – уничтожают исторические здания, заменяя их новыми застройками.

Оккупанты принесли квитанции за коммуналку в разрушенный дом / Фото Петра Андрющенко