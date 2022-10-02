Возле Счастья нашли колонну гражданских автомобилей, в которых бежали российские военные
2 октября 2022 , 18:39Читати новину українською
Оккупанты вынуждены покидать захваченные территории из-за блестящего наступления ВСУ. В Луганской области российские военные хотели замаскироваться под гражданских и незаметно проскочить вглубь оккупированных регионов.
Украинская армия 30 сентября обнаружила вблизи Счастья Луганской области колонну российских военных. Более 200 захватчиков планировали незаметно уйти от ВСУ.