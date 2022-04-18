Возле села Стоянка под Киевом заработала временная переправа через реку Ирпень

Сегодня, 18 апреля, в Киевской области заработала временная переправа через реку Ирпень.

Возле села Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп теперь можно пересечь реку через временную переправу. Такую информацию сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

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По словам Кулебы, временное сооружение было построено вместо взорванного моста через реку Ирпень вблизи села Стоянка.

В частности, активную подготовительную работу начали для обустройства переправы через реку Таль и дороги с твердым покрытием в селе Рудня-Тальская.

Видео временной переправы:

Напомним, что еще 25 февраля мост в селе Стоянка Киевской области взорвали, чтобы препятствовать наступлению российских войск на столицу.

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