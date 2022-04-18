Біля села Стоянка під Києвом на трасі М-06 Київ – Чоп відтепер можна перетнути річку через тимчасову переправу. Таку інформацію повідомив голова Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: Розчищення трас, знесення будинків і тимчасові переправи: Шмигаль про відбудову інфраструктури

За словами Кулеби, тимчасову споруду побудували замість підірваного моста через річку Ірпінь поблизу села Стоянка.

Зокрема, активну підготовчу роботу розпочали для влаштування переправи через річку Таль та дороги з твердим покриттям в селі Рудня-Тальська.

Відео тимчаосової переправи:

Нагадаємо, що ще 25 лютого міст у селі Стоянка Київської області підірвали, аби завадити наступу російських військ на столицю.

Вас це може зацікавити – пропагандисти вже прямо кажуть, що Росія обстрілює житлові будинки: відео