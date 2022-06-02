Возле Северодонецка вместе с командиром-кадыровцем ликвидировали еще 2 российских офицеров

2 июня 2022 , 16:18
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Российская армия продолжает нести потери в направлении Северодонецка. ВСУ ликвидировали там 2 российских офицеров.

Вражеские бойцы пали на поле боя 20 мая. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.

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Кого ВСУ "отправили" домой

  • Командира пятого взвода специального полка имени Кадырова, прапорщика Гапура Дакалова;
  • заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова старшего сержанта Али Бетышева.

Вместе с ними погиб командир второй роты и капитан полиции Асвад Идрисов. О том, что кадыровец попал под прицел Вооруженных Сил Украины, сообщали 24 мая.

Что известно о потерях россиян на войне

Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Наши Вооруженные Силы дают оккупантам такую ​​мощную взбучку, что те иногда стреляют сами в себя, лишь бы не идти на передовую. Только за минувшие сутки украинские отважные воины ликвидировали по меньшей мере 150 захватчиков. Общие потери российской армии в Украине составляют:

  • личного состава – около 30 850 бойцов,
  • танков – 1 363 единицы,
  • боевых бронированных машин – 3 354 единицы,
  • артиллерийских систем – 661 ​​единица,
  • РСЗО – 207 единиц,
  • средств ПВО – 95 единиц,
  • самолетов – 210 единиц,
  • вертолетов – 175 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 единица,
  • крылатых ракет – 120 единиц,
  • кораблей /катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 единиц,
  • специальной техники – 51 единица.

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Обратите внимание! Больше всего потерь за сутки 1 июня оккупанты понесли на Бахмутском направлении. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

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Автор: Софія Мінджоса