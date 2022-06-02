Возле Северодонецка вместе с командиром-кадыровцем ликвидировали еще 2 российских офицеров

Российская армия продолжает нести потери в направлении Северодонецка. ВСУ ликвидировали там 2 российских офицеров.

Вражеские бойцы пали на поле боя 20 мая. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.

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Кого ВСУ "отправили" домой

Командира пятого взвода специального полка имени Кадырова, прапорщика Гапура Дакалова;

заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова старшего сержанта Али Бетышева.

Вместе с ними погиб командир второй роты и капитан полиции Асвад Идрисов. О том, что кадыровец попал под прицел Вооруженных Сил Украины, сообщали 24 мая.

Что известно о потерях россиян на войне

Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Наши Вооруженные Силы дают оккупантам такую ​​мощную взбучку, что те иногда стреляют сами в себя, лишь бы не идти на передовую. Только за минувшие сутки украинские отважные воины ликвидировали по меньшей мере 150 захватчиков. Общие потери российской армии в Украине составляют:

личного состава – около 30 850 бойцов,

танков – 1 363 единицы,

боевых бронированных машин – 3 354 единицы,

артиллерийских систем – 661 ​​единица,

РСЗО – 207 единиц,

средств ПВО – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 единица,

крылатых ракет – 120 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 единиц,

специальной техники – 51 единица.

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Как ВСУ уничтожают российскую технику: последние новости

В Теробороне Днепра показали мощное видео, как благодаря "Байрактару" уничтожили 2 российских танка.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали вражеский дрон-камикадзе "Куб".

За сутки 1 июня в зоне ООС наши воины "приземлили" 7 российских беспилотников, стоимостью от 87 до 120 тысяч долларов за каждый. Кроме того, ВСУ ликвидировали еще 2 танка захватчиков, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 автомобиля.

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