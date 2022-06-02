Возле Северодонецка вместе с командиром-кадыровцем ликвидировали еще 2 российских офицеров
Российская армия продолжает нести потери в направлении Северодонецка. ВСУ ликвидировали там 2 российских офицеров.
Вражеские бойцы пали на поле боя 20 мая. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.
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Кого ВСУ "отправили" домой
- Командира пятого взвода специального полка имени Кадырова, прапорщика Гапура Дакалова;
- заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова старшего сержанта Али Бетышева.
Вместе с ними погиб командир второй роты и капитан полиции Асвад Идрисов. О том, что кадыровец попал под прицел Вооруженных Сил Украины, сообщали 24 мая.
Что известно о потерях россиян на войне
Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Наши Вооруженные Силы дают оккупантам такую мощную взбучку, что те иногда стреляют сами в себя, лишь бы не идти на передовую. Только за минувшие сутки украинские отважные воины ликвидировали по меньшей мере 150 захватчиков. Общие потери российской армии в Украине составляют:
- личного состава – около 30 850 бойцов,
- танков – 1 363 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 354 единицы,
- артиллерийских систем – 661 единица,
- РСЗО – 207 единиц,
- средств ПВО – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 единица,
- крылатых ракет – 120 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 единиц,
- специальной техники – 51 единица.
Важно Бои в Северодонецке, враг взорвал мосты на Криворожском направлении: основное за 99 день войныОбратите внимание! Больше всего потерь за сутки 1 июня оккупанты понесли на Бахмутском направлении. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.
Как ВСУ уничтожают российскую технику: последние новости
- В Теробороне Днепра показали мощное видео, как благодаря "Байрактару" уничтожили 2 российских танка.
- Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали вражеский дрон-камикадзе "Куб".
- За сутки 1 июня в зоне ООС наши воины "приземлили" 7 российских беспилотников, стоимостью от 87 до 120 тысяч долларов за каждый. Кроме того, ВСУ ликвидировали еще 2 танка захватчиков, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 автомобиля.
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