Возле Шостки оккупанты задержали авто с гражданскими: люди уже долго не выходят на связь

Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины. В Сумской области уже длительное время не выходят на связь гражданские, которых задержали оккупанты.

Судьба мирных жителей, задержанных оккупантами, пока неизвестна. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на своей странице в телеграме.

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Задержанные оккупантами гражданские длительное время не выходят на связь

Живицкий рассказал, что вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем российские военные задержали гражданское авто с жителями Шосткинского района.

Известно, что у людей забрали телефоны и обещали им предоставить место для ночлега,

– отметил глава Сумской ОВА.

Впрочем, после этого связь с задержанными оккупантами гражданскими пропала – по состоянию на 1 апреля их место пребывания неизвестно, а телефоны остаются выключенными.

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