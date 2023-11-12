Возле Скадовска оккупанты развернули лагерь бывших вагнеровцев, – Центр национального сопротивления

Вагнеровцы, а точнее то, что от них осталось, все еще находятся в Украине. По крайней мере, те, которые разместились в лагере близ временно оккупированного Скадовска.

По имеющейся информации, именно там в Херсонской области бывшие вагнеровцы разбили табор. Правда, есть и хорошие новости на этот счет.

Тем временем В Волновахе пьяный оккупант насмерть сбил "главного бухгалтера МВД"

Какая ситуация у вагнеровцев

Как сообщает украинское подполье, бывших вагнеровцев не обеспечивают ничем. Следовательно, все проблемы в тыловом снабжении целиком и полностью легли на плечи так называемых волонтеров.

В Центре национального сопротивления добавили, что бывшие наемники Пригожина не имеют транспорта и средств индивидуальной защиты. Что касается дальнейшей судьбы бойцов, то сейчас определяется командование российских оккупационных войск.

Центр национального сопротивления благодарит подполье за информирование о действиях врага. Каждый может ускорить момент деоккупации своей земли – сообщайте о позициях врага по ссылке,

– призывают в Центре.

Между тем на временно оккупированной части Запорожья происходит то, что можно описать так: наступают на те же грабли. Так, в штабе врага в Мелитополе снова раздался взрыв.

Оккупанты не учатся на своих ошибках

Так, 11 ноября в Мелитополе Силы сопротивления взорвали штаб русских военных. Обратим внимание, что на тот момент там как раз проходило совещание с участием российских офицеров.

И это при том, что район охраняли. Как отметил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, это отнюдь не остановило Силу сопротивления.

По его словам, в нижней части города расположены несколько промышленных предприятий. Одно из них раньше называлось "Рефма". Этот завод холодильного машиностроения захватчики захватили с первых дней оккупации.

Также там был расположен один из логистических центров "Новой почты". Именно на базе этого предприятия враги создали базу, где хранили как военную технику, так и боеприпасы.

В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там размещать свои штабы,

– подчеркнул Иван Федоров.

Собственно, 11 ноября там еще и организовали собрание нацгвардейцев и ФСБшников. За несколько часов до их начала даже перекрыли район на въезд и выезд автомобилей, чтобы обеспечить безопасность. Впрочем, что-то пошло не так.