16 июля уже близко: что происходит возле ТЦК в Киеве

Уже через три дня завершится срок, когда военнообязанные должны были обновить свои данные в военкоматах. Журналисты проверили, какая обстановка возле трех ТЦК в Киеве.

Как оказалось, ажиотажа особого нет. Только у одного из трех ТЦК столицы, где побывали корреспонденты, довольно большая очередь. Там люди ждут еще с 7 утра.

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Какая ситуация возле военкоматов Киева

Отмечается, что в очереди много тех, кто уже обновил данные и пришел за соответствующими документами. Мужчины жалуются, что очередь движется медленно, а электронная очередь или не работает, или работает с перебоями.

У других военкоматов людей меньше или вообще нет очередей. Вероятно, из-за того, что сегодня выходной и аномальная жара.

Люди ожидают, чтобы попасть в один из военкоматов Киева / Фото Радио Свобода

Очередь возле одного ТЦК Киева / Фото Радио Свобода

Что происходят возле киевских ТЦК: смотрите видео

Ранее в ТЦК объяснили, кого не будут наказывать за несвоевременное обновление данных после 16 июля. Для того, чтобы не платить штраф, человек должен предоставить документальное подтверждение, что он не мог обновить данные в течение отведенных 60 дней. Это может быть больничный лист. Однако каждый случай будут рассматривать индивидуально.

Впрочем, когда лица не смогли обновить свои данные по объективным причинам, например, из-за невозможности выстоять в очереди, их освободят от штрафа.

Напомним, что штрафы для тех, кто не обновит свои данные, могут составлять от 17 000 до 25 500 гривен в военное время.