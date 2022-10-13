В районе Токмака ВСУ поразили 3 ЗРК С-300 вместе с личным составом

Украинские военные нанесли удар по российским оккупантам возле Токмака в Запорожской области. Огонь ВСУ накрыл 3 зенитных ракетных комплекса С-300.

Под удар попал и личный состав вражеского войска. Раненых российских солдат перевезли в местную больницу.

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Где ВСУ уничтожают оккупантов

Точечного огневого поражения ВСУ нанесли врагу возле Токаревки Херсонской области. В результате успешных действий наших защитников погибли до 150 российских оккупантов.

Ремонтная база оккупантов возле Каланчака работает на полную мощность. Она ежедневно принимает до 30 единиц поврежденной боевой техники, которую можно отремонтировать.

Что известно о потерях врага

12 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, 2 беспилотника Zala Ланцет, а также ударный вертолет Ка-52.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 63 380 российских оккупантов. За сутки они уничтожили:

270 вражеских бойцов;

танк;

19 боевых бронированных машин;

11 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

средства ПВО;

15 БпЛА оперативно-тактического уровня;

11 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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