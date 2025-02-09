Бойцы использовали для сбивания вражеской цели зенитный ракетный комплекс "Игла". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Искусная работа украинских военных

Воины ПВО сбили российский самолет, а также повредили вертолет. Пилот пытался эвакуироваться с вертолета Ми-8, но украинские защитники использовали FPV-дроны и помешали оккупанту десантироваться. Вертолет полетел на место своей дислокации, а вот самолету Су-25 не повезло, больше он летать не может.

В результате вертолет, хромая, вернулся обратно и требует немалого ремонта. Пилот вражеского Су-25, остался брошен. Видимо, не "русский", потому что, как известно: "русские своих не бросают". Кого бросили – тот не свой,

– отметили в 28 ОМБр.

Вражеские пехотинцы искали уцелевшие обломки самолета. Судно разлетелось на десятки метров.

Точный выстрел по самолету, который мы можем видеть на видео, совершил стрелок Павел Жалко из Ровенской области. Он отработал профессионально, мгновенно обнаружил вражескую цель, рассчитал курс и осуществил точный пуск.

Воины ВСУ сбили вражеский самолет Су-25: смотрите видео

Интересно, что военные из этой бригады 28 августа 2024 года также смогли сбить вражеский Су-25, правда, на Краматорском направлении. Нынешний сбитый самолет стал вторым на их счету.