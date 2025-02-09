Бійці використали для збиття ворожої цілі зенітний ракетний комплекс "Ігла". Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бригади.

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Майстерна робота українських військових

Воїни ППО збили російський літак, а також пошкодили гелікоптер. Пілот намагався евакуюватися з вертольота Мі-8, але українські захисники використали FPV-дрони і завадили окупанту десантуватися. Гелікоптер полетів на місце своєї дислокації, а от літаку Су-25 не пощастило, більше він літати не може.

У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть, не "рускій", бо, як відомо: "рускіє своїх не кидають". Кого кинули – той не свій,

– зазначили в 28 ОМБр.

Ворожі піхотинці шукали вцілілі уламки літака. Судно розлетілося на десятки метрів.

Влучний постріл по літаку, який ми можемо бачити на відео, здійснив стрілець Павло Жалко з Рівненської області. Він відпрацював професійно, миттєво виявив ворожу ціль, розрахував курс та здійснив точний пуск.

Воїни ЗСУ збили ворожий літак Су-25: дивіться відео

Цікаво, що військові з цієї бригади 28 серпня 2024 року також змогли збити ворожий Су-25, щоправда, на Краматорському напрямку. Нинішній збитий літак став другим на їхньому рахунку.