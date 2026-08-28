Во Львове вблизи торгового центра на улице Кульпарковской обнаружили предмет, похожий на гранату. Такое сообщение правоохранители получили около 11:10, рассказала представитель полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии Суспильне Львов.

Что известно о гранате возле ТЦ во Львове?

По словам спикера, на месте вызова немедленно приступили к работе взрывотехники и полицейские.

В настоящее время правоохранители принимают все необходимые меры безопасности и обследуют прилегающую территорию.

Место, где могли обнаружить гранат, оцепили: смотрите видео

Напомним, что в последнее время Россия устроила настоящую охоту за торговыми центрами в Украине. Разведка предупреждает, что враг планирует атаковать крупные ТЦ в прифронтовых регионах.

Такое сообщение появилось на фоне российского удара по реактивным дронам по ТЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге 21 августа. Тогда в результате вражеской атаки погибли 16 человек.

Советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов предупредил, что из-за изменения характера атак времени от сигнала тревоги до удара может быть очень мало – иногда всего несколько минут. Особую осторожность он призвал соблюдать в больших ТЦ, где одновременно находятся многие. По его словам, не стоит рассчитывать, что после тревоги будет 10 минут или больше на эвакуацию.