Возле торгового центра во Львове обнаружили предмет, похожий на гранату

Среди бела дня во Львове прохожие обнаружили опасную находку. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Во Львове вблизи торгового центра на улице Кульпарковской обнаружили предмет, похожий на гранату. Такое сообщение правоохранители получили около 11:10, рассказала представитель полиции Львовщины Алина Подрейко в комментарии Суспильне Львов.

Что известно о гранате возле ТЦ во Львове?

По словам спикера, на месте вызова немедленно приступили к работе взрывотехники и полицейские.

В настоящее время правоохранители принимают все необходимые меры безопасности и обследуют прилегающую территорию.

Место, где могли обнаружить гранат, оцепили: смотрите видео

Предварительно обнаруженный предмет может быть ручной дымовой гранатой, которая используется для создания дымовой завесы.

Что нашли возле ТЦ во Львове / Фото полиция

Напомним, что в последнее время Россия устроила настоящую охоту за торговыми центрами в Украине. Разведка предупреждает, что враг планирует атаковать крупные ТЦ в прифронтовых регионах.

Такое сообщение появилось на фоне российского удара по реактивным дронам по ТЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге 21 августа. Тогда в результате вражеской атаки погибли 16 человек.

Советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов предупредил, что из-за изменения характера атак времени от сигнала тревоги до удара может быть очень мало – иногда всего несколько минут. Особую осторожность он призвал соблюдать в больших ТЦ, где одновременно находятся многие. По его словам, не стоит рассчитывать, что после тревоги будет 10 минут или больше на эвакуацию.