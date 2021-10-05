Возле Верховного суда США заметили подозрительную машину: водителя задержали

У здания Верховного суда в центре Вашингтона обнаружили подозрительный автомобиль. Полиция Капитолия проверяет его.

Американцев предостерегли пока держаться как можно дальше от здания. Обещают предоставить дополнительную информацию, как только смогут.

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Задержали мужчину

Правоохранители вытащили мужчину из внедорожника и задержали его. Сейчас он находится под стражей.

Дело в том, что авто было припарковано ненадлежащим образом и не давало возможности для проезда других автомобилей. При этом мужчина на призывы полиции не реагировал.

Что слушали в Верховном суде

Правоохранители заявили, что пока причин для беспокойства и тревоги нет.

Верховный суд в то время слушал аргументы по двум делам, связанным с уголовным правом. Вскоре суд должен рассматривать дела, касающиеся абортов и права на оружие.

К слову, 9 судей впервые за последние 19 месяцев лично присутствовали в зале заседаний. Перед тем слушания проводили в онлайн-формате из-за карантинных ограничений.