Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, – МАГАТЭ

МАГАТЭ заявило об опасном инциденте возле Запорожской атомной электростанции. Неподалеку от нее попал ударный беспилотник.

Утром МАГАТЭ получило сообщение от ЗАЭС о смертельной атаке дрона.

Смотрите также Массированная атака на Одессу: количество пострадавших выросло

Что известно об ударе возле ЗАЭС?

Отмечается, что в результате утреннего удара беспилотника погиб водитель транспортного цеха, расположенного вблизи территории станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что удары по АЭС или вблизи них могут поставить под угрозу ядерную безопасность.

Команда МАГАТЭ планирует расследовать инцидент на месте и в дальнейшем будет следить за ситуацией.

К слову, 26 апреля в Международный день Чернобыля ЗАЭС в очередной раз потеряла электропитание и в течение полутора часов питалась от 19 резервных дизельгенераторов. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации. "Каждый такой инцидент существенно повышает риски ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы", – напомнили в компании.

Переговоры о судьбе ЗАЭС: что известно

В ходе нескольких раундов трехсторонних переговоров США, Украины и России обсуждалась судьба ЗАЭС.

Так, на встрече в Абу-Даби 23 – 24 января Москва продвигала идею совместного использования Украиной и Россией электроэнергии, которую производит ЗАЭС.

Киев тем временем настаивает на том, чтобы вернуть станцию ​​под украинский контроль. По словам президента Зеленского, сторонам не удалось достичь договоренности о судьбе ЗАЭС.

В пятницу, 26 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Президент подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под управление Украины.

Россияне между тем своими действиями на ЗАЭС лишь подвергают мир угрозе новой ядерной катастрофы. Оккупанты используют станцию ​​для своей войны. Они ведут обстрелы оттуда, хранят оружие, снаряды, военную технику, а также заминировали периметр станции.