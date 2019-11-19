Возле Италии задержали яхту с нелегалами, которой руководили украинцы

Береговая полиция Италии задержала яхту, на которой перевозили 74 мигрантов из Ирака. Судном управляли 39-ти и 31-летний украинцы.

Эта яхта дрейфовала, а обнаружили ее в бухте Роччелла-Йоника, сообщила Госпогранслужба Украины.

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Итальянская полиция арестовала украинцев за содействие нелегальной миграции.

Заметим, что в Италии за переправку нелегалов наказывают заключением на срок до 5 лет.

В основном к противоправной деятельности украинцев побуждают мошенническими методами, заверили в ГПСУ. Так, украинцам не сообщают о реальной цели перевозки людей на прогулочных яхтах и в 100% случаев не рассказывают о негативных последствиях в случае задержания правоохранителями.