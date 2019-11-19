Біля Італії затримали яхту з нелегалами, якою керували українці

Берегова поліція Італії затримала яхту, на якій перевозили 74 мігрантів з Іраку. Судном керували 39-ти та 31-річний українці.

Ця яхта дрейфувала, а виявити її в бухті Роччелла-Йоніка, повідомила Держприкордонслужба України.

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Італійська поліція заарештувала українців за сприяння нелегальній міграції.

Зауважимо, що в Італії за переправлення нелегалів карають ув’язненням на строк до 5 років.

Здебільшого до протиправної діяльності українців спонукають шахрайськими методами, запевнили в ДПСУ. Так, українцям не повідомляють про реальну мету перевезення людей на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не розповідають про негативні наслідки у разі затримання правоохоронцями.