"Возьмите стенограмму у немцев": Лукашенко заявил, что Меркель называла его "господин президент"

22 ноября 2021 , 19:26
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Источник:

телеграм "Пул Первого"

Александр Лукашенко заявил, что Ангела Меркель во время телефонного разговора якобы называла его "господин президент". В свою очередь Лукашенко обращался "госпожа канцлер".

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил: ему якобы безразлично, что о нем думают в ЕС. Также он отметился циничным заявлением, что на пост президента его якобы избирает белорусский народ.

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Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как она (Меркель – 24 канал) обращалась ко мне. Исключительно – господин президент, а я к ней обращался – госпожа канцлер,
 – заявил Лукашенко.

Переговоры Меркель и Лукашенко

  • Меркель провела 2 телефонных разговора с самопровозглашенным президентом Лукашенко. Причиной стал кризис на границе Беларуси и ЕС, который спровоцировала белорусская сторона.
  • Поступок Меркель раскритиковали в нескольких странах ЕС. Говорится, что разговором с Лукашенко она фактически признала его легитимность.
  • Между тем немецкие журналисты сообщили, что Меркель выслушала требования Лукашенко, но ее позиция осталась непоколебимой.
  • Меркель лишь пообещала обсудить требования белорусского диктатора с главами стран Евросоюза.
Автор: Мар'яна Бекало