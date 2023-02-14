Новый массированный удар России: в Пентагоне оценили угрозы
Источник:CNN
В США пока не видят признаков того, что Россия готовит свои самолеты к массированной атаке против Украины. Однако такую возможность страна-агрессорка, безусловно, имеет.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что Штаты и партнеры должны сделать все, чтобы Украина получила больше средств противовоздушной обороны.
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Остин отметил, что США не видят признаков, что Россия готовится к новой массированной воздушной атаке, но у РФ есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей.
Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны,
– сказал он.
Между тем, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк констатировала, что враг не отказался от массированных атак. По словам Гуменюк, россияне продолжают держать два подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет.
"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак. Они могут быть привлечены как к массированной или комбинированной ракетной атаке, так и к точечным ударам", – заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
Она добавила, что пуски с подлодок усложнены их обнаружением. Да, россияне могут терроризировать местное население угрозой этих ударов.
Массированный ракетный обстрел 10 февраля: что известно
- Последний массированный ракетный удар врага произошел 10 февраля. Оккупанты совершили авиационные и ракетные атаки с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.
- Силы и средства Вооруженных Сил Украины и другие составляющие Сил обороны уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 запущенной и 5 дронов.
- На Львовщине, в Золочевском районе, недалеко от села Козлов, ракета кафиров упала у автобусной остановки. Она не взорвалась.
- Враг попал в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах. Однако ситуация там сейчас контролируется. Энергетики делают все, чтобы свет был в каждом украинском доме.