Новый массированный удар России: в Пентагоне оценили угрозы

В США пока не видят признаков того, что Россия готовит свои самолеты к массированной атаке против Украины. Однако такую возможность страна-агрессорка, безусловно, имеет.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что Штаты и партнеры должны сделать все, чтобы Украина получила больше средств противовоздушной обороны.

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Остин отметил, что США не видят признаков, что Россия готовится к новой массированной воздушной атаке, но у РФ есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей.

Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны,

– сказал он.

Между тем, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк констатировала, что враг не отказался от массированных атак. По словам Гуменюк, россияне продолжают держать два подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет.

"Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак. Они могут быть привлечены как к массированной или комбинированной ракетной атаке, так и к точечным ударам", – заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Она добавила, что пуски с подлодок усложнены их обнаружением. Да, россияне могут терроризировать местное население угрозой этих ударов.

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