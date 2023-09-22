Единственный выход из тупика: как элиты России могут избавиться от Путина
Кремлевский диктатор Владимир Путин обладает неограниченной властью в России, хотя и номинальной. От бункерного деда очень устали элиты, понимая, что он завел их в тупик, из которого нет выхода.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, единственный выход для российских элит – отдать Путина в суд в Гааге, который выдал ордер на его арест.
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Российские элиты мечтают избавиться от Путина
Сергей Жирнов отметил, что Путин – обреченный человек. Все убедились в этом 23 – 24 июня во время бунта вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным. Однако у диктатора такая власть, которой все завидуют.
От него устали, прежде всего, элиты. Элиты поняли, что Путин завел их в тупик, из которого нет выхода. Единственный выход из тупика для этих элит – это отдать Путина в Гаагу и повесить на него "всех собак", сказать, что он во всем виноват,
– считает он.
По мнению экс-агента КГБ, выходом из тупика для элит может быть только либо юридическое уничтожение Путина, либо физическое. Каждый из них хочет это сделать, но вместе с тем сохранить себя. Ведь "никому не хочется оказаться в самолете Пригожина".
Жирнов о настроениях среди российских элит: смотрите видео
Возможен ли новый мятеж в России
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России снова назревает мятеж. Однако говорится не о таком "походе на Москву", как планировал главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. По его словам, Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит.
- Данилов отметил, что очередной мятеж произойдет в течение короткого промежутка времени. Кроме того, по мнению чиновника, мятеж приведет к распаду России и на это никто не сможет повлиять.
- Ранее российское издание The Moscow Times со ссылкой на два близких к Кремлю источника и неназванного чиновника, ранее служившего в силовых структурах, написало, что Кремль приказал спецслужбам готовиться к новой попытке мятежа.
- Собеседник издания отметил, что российские спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить "выступлений", подобных тем, которые вагнеровцы организовали в конце июня 2023 года.