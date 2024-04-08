В эфире 24 Канала военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник оценил такой сценарий. Отметим, что несмотря на мощное давление врага и дефицит вооружения, украинские военные продолжают держать позиции.
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Пока такой угрозы нет
Как отметил полковник ВСУ в запасе, нельзя пренебрегать никакими сценариями. Надо строить худшие сценарии, изучать их, экспертировать и понимать, что может быть в таком случае.
Обвал фронта произошел, если бы россияне смогли окружить Краматорск и взять его. Это уже действительно было бы серьезно. На эту минуту осыпания фронта пока не видно,
– заметил Черник.
Вооруженные Силы Украины пока имеют запас прочности по снарядам. К тому же есть неплохие новости от Чехии, также сейчас от Эстонии поступает информация о 800 тысячах боеприпасов.
В марте ударами по пехоте и технике ВСУ опередили россиян минимум втрое. Однако несмотря на то, что дроны существенно входят в боевые действия, как признак восьмой физико-технической революции, сейчас на 95% война артиллерии,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, если американцы не разблокируют многомиллионный пакет помощи, то по-настоящему горько может стать на осень, не быстрее.
Партнеры затягивают с помощью Украине
- В Сухопутных войсках сказали, что задержка с предоставлением помощи от США ограничивает планирование или подготовку операций по всей линии фронта. К тому же нехватка боеприпасов заставляет командование распределять имеющийся ресурс по подразделениям и учитывать часть перевода в резерв, вместо использования на случай непредвиденных обстоятельств.
- В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предлагает Украине преобразование части помощи в формат кредита. В таком случае наше государство будет вынуждено вернуть предоставленные средства.
- В июле 2024 года в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг уверен, что страны Альянса согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины.