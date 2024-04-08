В етері 24 Каналу військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник оцінив такий сценарій. Зазначимо, що попри потужний тиск ворога та дефіцит озброєння, українські військові продовжують тримати позиції.

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Поки такої загрози немає

Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, не можна нехтувати жодними сценаріями. Треба будувати найгірші сценарії, вивчати їх, експертувати й розуміти, що може бути у такому випадку.

Обвал фронту стався, якби росіяни змогли оточити Краматорськ і взяти його. Це вже дійсно було б серйозно. На цю хвилину обсипання фронту поки що не видно,

– зауважив Черник.

Збройні Сили України поки що мають запас міцності по снарядах. До того ж є непогані новини від Чехії, також зараз від Естонії надходить інформація щодо 800 тисяч боєприпасів.

У березні ударами по піхоті та техніці ЗСУ випередили росіян щонайменше втричі. Однак попри те, що дрони суттєво входять в бойові дії, як ознака восьмої фізико-технічної революції, зараз на 95% війна артилерії,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, якщо американці не розблокують багатомільйонний пакет допомоги, то по-справжньому гірко може стати на осінь, не швидше.

Партнери затягують з допомогою Україні