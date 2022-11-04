На какое единственное "бунтарство" могут решиться российские элиты: предположение Галлямова

В окружении Владимира Путина нарастает все большее недовольство его действиями. У представителей элит даже есть желание сменить власть в России.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, эффективность России как государства стремительно падает.

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Представители русской элиты понимают, что все полным ходом движется к революции.

Однако им не хочется терять свои места. Окружение Путина хочет сохранить систему. Речь идет не просто об административных должностях. Им не хочется уголовных дел и потери собственности, что может стать следствием революции,

– сказал Галлямов.

Почему представители российских элит боятся Путина

Как отметил российский политолог, представители российской элиты хотят перемен, однако ужасно боятся Путина.

Во-первых, они знают, насколько жесток российский диктатор. По словам Галлямова, он с легкостью отправляет насмерть в Украину десятки тысяч человек во имя какой-то чепухи.

Во-вторых, окружение Путина помнит историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального "Новичком".

В-третьих, приспешники российского диктатора не хотят оказаться в тюрьмах, ведь прекрасно знают о пытках, которые там применяют к заключенным.

В-четвертых, всем в России известны загадочные истории вроде гибели главы Совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиля Маганова, якобы выпавшего из окна.

Кого собрал возле себя Путин

Российский политолог подчеркнул, что вдобавок в окружении Путина находятся отнюдь не герои. Тех представителей элит, которые имели свое мнение, диктатор постоянно отсеивал.

Кто-то просто отправлялся на пенсию, кто-то садился в тюрьмы, кто-то сбежал за границу. Но в любом случае в истеблишмент набрали осторожных и трусливых приспособленцев,

– отметил Галлямов.

Какой самый большой "бунт" позволят себе российские власти?

Он добавил, что в определенный момент окружение кремлевского диктатора все-таки может решиться на протест против него. Однако это не будет переворотом в чистом виде.

Скорее всего, они будут уговаривать Путина выдвинуть преемника. То есть это максимум бунтарства, которое они себе позволят,

– сказал Галлямов.

По словам политолога, даже к таким действиям окружение диктатора прибегнет не сейчас, а позже – когда поймет, что Путин окончательно оказался в тупике.

На что надеется окружение российского диктатора

Сейчас элиты все еще надеются, что у Путина есть какой-то план. В частности, большая ставка делается на то, что Европа замерзнет зимой без российского топлива. Российские элиты рассчитывают на то, что:

Путин заставит Европу встать на колени,

Европейские партнеры прекратят снабжать украинцев оружием.

Украинцы сдадутся и сядут за стол переговоров с Россией.

Галлямов добавил, что пока ожидать активных действий от окружения главы Кремля не следует.

Пока у них нет стопроцентной уверенности, что Путин проиграл, они еще боятся. Недовольство Путиным в этой среде зреет, но пока в решительность и способность действовать оно не конвертировалось,

– отметил политолог.

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