Путин подогревает у россиян ненависть к Украине: как это обернется против него самого

После вымышленной "атаки украинской ДРГ" в Брянской области россияне надеялись на жесткую реакцию Владимира Путина. Однако диктатор не оправдал ожиданий своего народа.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По одной из версий, диктатор не назначил виновных за "дырявую" российскую границу, поскольку боится наказывать руководителей разных спецслужб.

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Ведь для Владимира Путина важнее персональная лояльность его подчиненных, чем их профессионализм. По словам Гладких, в этом вопросе есть важный нюанс – глава Кремля не будет увольнять кого-то за определенные провалы, потому что некем их заменить.

У Путина небольшая лава запасных. В России за весь период полномасштабной войны не появилось ни одного выдающегося военного лидера,

– подчеркнул политолог.

Гладких добавил, что в стране-агрессоре генералы перебрасываются с одной должности на другую. И при этом не могут похвастаться никакими достижениями на поле боя, а становятся известны только благодаря танцам голышом.

Кадровый кризис в России

По словам Гладких, у России есть серьезный управленческий и кадровый кризис, который неизбежно приведет к определенному социальному взрыву. Политолог отметил, что есть революционный принцип "верхи не могут, а низы не хотят".

В России назревает ситуация, когда "верхи не могут". Они не могут ничего уже сейчас. Проблема остается только с низами,

– отметил Гладких.

Сколько времени нужно низам для того, чтобы они поняли, что больше так не хотят, неизвестно.

Валентин Гладких спрогнозировал сценарий падения режима Путина: смотрите видео

Планы Путина могут обернуться против него

Однако недовольство в России будет назревать все больше.

Путин подогревает это недовольство в российских массах. Он думает, что удастся эту агрессию затем направить в сторону Украины. То есть, привлечь всех взбешенных россиян к войне против Украины,

– сказал политолог.

Однако, по мнению Гладких, все может сложиться по-другому. Озлобленность россиян может обернуться против самого Путина и его режима и вылиться внутри России.

Предпосылки для социального взрыва в России

Политолог отметил, что в России все больше нарастают внутренние противоречия. В частности, в российском обществе есть большое имущественное расслоение.

Дочь Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина – 24 Канал) в Дубае наслаждается жизнью, в то время как некоторым семьям после гибели мобилизованных отцов или сыновей дают пачку пельменей. Это не может не вызвать возмущения в российском обществе,

– подчеркнул Гладких.

Также разногласия возникают и в других сферах.

Существует напряжение между регионами, которое проявляется в мобилизационных планах. Политолог отметил, что мобилизацию почему-то не производят на главной улице Москвы – Тверской. При этом запасы живой силы пополняют представителями российской глубинки.

Этническое неравенство. По словам Гладких, на поле боя в Украине погибло больше бурят, чем этнических россиян.

Политолог подытожил, что рано или поздно эти разногласия могут вылиться в определенные действия, направленные против режима российского диктатора Владимира Путина.

Настроения в России: коротко