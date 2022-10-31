Россияне массированно атакуют Украину: сообщают о повторных запусках ракет
В Украине утром 31 октября раздается воздушная тревога. По предварительной информации, ракеты идут на север и северо-запад.
Украинцы просят быть осторожными. Лучше оставайтесь в укрытиях, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, сообщает 24 канал.
Важно В Киевской, Винницкой и Полтавской областях работает ПВО, россияне атакуют и Харьковщину
Возможен массированный удар
Как рассказал начальник ОВА Виталий Ким, часть ракет прошла от Николаева на север/северо-запад.
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, есть информация о массированном пуске российских ракет.
Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте,
– отметил он.
Городской глава Ровно Александр Третяк также подтвердил информацию от многих официальных источников о массовом пуске крылатых ракет.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в регионе остается повышенная ракетная опасность.Обратите внимание! В воздухе много целей и очень густой туман. Поэтому работать будет очень тяжело. Просьба не пренебрегать тревогой и пройти в безопасное укрытие!
По состоянию на 7:30 воздушная тревога прозувачала в следующих регионах страны:
- Хмельницкая область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Житомирская область;
- Винницкая область;
- Одесская область;
- Николаевская область;
- Кировоградская область;
- Черкасская область;
- Киевская область;
- город Киев;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область.
Работает ПВО
Кстати, Алексей Кулеба подтвердил информацию, что в Киевской области работает ПВО.
"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников", – подчеркнул глава региона.
То же самое происходит и в Винницкой области.
Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО,
– заявил Сергей Борзов.
В Хмельницкой ОВА сообщили, что зафиксированы повторные пуски ракет по территории Украины.
"Захватчики в агонии и стремятся причинить нам как можно больше вреда. Поэтому цель врага – важные инфраструктурные объекты, предприятия энергетики, места массового скопления людей, такие как вокзалы, автостанции, рынки, торговые центры. Еще раз призываю: во время тревоги находитесь в укрытиях, особенно, если вы недалеко от одного из таких объектов!", – сказал Сергей Гамалий.
Напомним, что россияне часто атакуют Украину ракетами. Так, 10 октября оккупанты с самого утра нанесли массированный ракетный удар по большинству областей нашей страны. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов.
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