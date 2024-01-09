Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что график визита формирует ожидание сочетания приятного и полезного. Отметим, что о возможном визите главы государства сообщают СМИ.

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Украина, при условии, если украинская делегация будет сформирована в соответствии с программой мероприятия, может апеллировать к тому, чем она может быть интересна бизнесу со стороны инвестиций.

"Со стороны формирования в принципе новых технологических кластеров в Украине, доступа к украинской инфраструктуре. Послевоенной прежде всего", – сказал политолог.

Он добавил, что в целом экономический форум в Давосе организовуют для того, чтобы обсудить развитие экономического будущего в целом в мире или отдельных регионах.

Как отметил Вигиринский, будет отдельная экспозиция, традиционно организуемая в Украинском доме. Это в какой-то степени будет социальный и культурный перформанс и мероприятие. Все, чтобы посетители увидели ужасы войны России против Украины.

Отношение к улучшению нашего экономического положения или улучшению нашей военной составляющей, я думаю, это мероприятие не будет иметь,

– предполагает политолог.

По его мнению, это просто хорошая возможность пообщаться с бизнесменами и, возможно, среди них найти тех, кто рискнет инвестировать в Украину.

Возможность покупать

В декабре 2023-го года парламент этой страны принял изменения в законодательстве. Они смягчают требования для экспорта вооружения. Теоретически это может позволить реэкспорт оружия в Украину. Однако официально заявлений об этом в Швейцарии не звучало.

Андрей Вигиринский добавил, что открытие этой возможности позволяет покупать вооружение. То есть так украинское государство может выйти на производителей или субъектов, которые могут перепродавать оружие согласно потребностям Украины.

"То есть мы формируем потребности, а дальше правительство так или иначе принимает решение о том, предоставлять ли экспортное разрешение или не предоставлять", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что экспорт товаров двойного или военного назначения требует отдельных разрешений в любой стране мира.

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