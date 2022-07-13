Вероятный выезд Портнова за границу: Данилов объяснил, как он мог покинуть страну
Источник:Радио Свобода
Алексей Данилов объяснил, как Андрей Портнов мог уехать из Украины. В частности, секретарь СНБО вспомнил, что мужчина, имеющий троих несовершеннолетних детей, может пересекать границу.
Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он рассказал 12 июля – на 139-й день войны, которую россия начала против Украины.
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Данилов объяснил, как Портнов мог покинуть страну
Алексей Данилов рассказал, что в вопросе, как Портнов мог покинуть Украину, не нужно искать каких-то сложных ответов.
Надо понимать, есть ли у гражданина Портнова три ребенка. Если Портнов имеет троих детей до 18 лет, то он имеет все основания как гражданин нашей страны покинуть Украину,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что нужно посмотреть, сколько Портнов имеет детей в возрасте до 18 лет.
Алексей Данилов объяснил, что разрешение на такой выезд – это норма нашего закона, она существует для всех, независимо от того, кто с кем работал.
Однако секретарь СНБО добавил: считает, что все работавшие с Януковичем призывали к нам так называемый "российский мир".Справка. Из открытых источников известно, что у Портнова двое уже совершеннолетних детей – Игорь и Лилия, 1993 и 1994 года рождения.
Кратко о вероятном выезде Портнова
- Журналисты "Схем" сообщили, что бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов уехал из Украины.
- Портнов мог покинуть страну 3 июня 2022 через пропускной пункт для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области. То есть, он мог заехать на территорию Венгрии.
- В Госпогранслужбе журналистам рассказали, что не ответят на запрос, ведь "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".
- Сам Портнов известен как пророссийский политик, активно пытавшийся дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в Украине. А также он имеет недвижимость в москве, в то время как США ввели против него санкции.
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