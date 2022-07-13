Вероятный выезд Портнова за границу: Данилов объяснил, как он мог покинуть страну

13 июля 2022 , 04:33
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Источник:

Радио Свобода

Алексей Данилов объяснил, как Андрей Портнов мог уехать из Украины. В частности, секретарь СНБО вспомнил, что мужчина, имеющий троих несовершеннолетних детей, может пересекать границу.

Соответствующую информацию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он рассказал 12 июля – на 139-й день войны, которую россия начала против Украины.

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Данилов объяснил, как Портнов мог покинуть страну

Алексей Данилов рассказал, что в вопросе, как Портнов мог покинуть Украину, не нужно искать каких-то сложных ответов.

Надо понимать, есть ли у гражданина Портнова три ребенка. Если Портнов имеет троих детей до 18 лет, то он имеет все основания как гражданин нашей страны покинуть Украину,
– сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что нужно посмотреть, сколько Портнов имеет детей в возрасте до 18 лет.

Алексей Данилов объяснил, что разрешение на такой выезд – это норма нашего закона, она существует для всех, независимо от того, кто с кем работал.

Однако секретарь СНБО добавил: считает, что все работавшие с Януковичем призывали к нам так называемый "российский мир".

Справка. Из открытых источников известно, что у Портнова двое уже совершеннолетних детей – Игорь и Лилия, 1993 и 1994 года рождения.

Кратко о вероятном выезде Портнова

  • Журналисты "Схем" сообщили, что бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов уехал из Украины.
  • Портнов мог покинуть страну 3 июня 2022 через пропускной пункт для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области. То есть, он мог заехать на территорию Венгрии.
  • В Госпогранслужбе журналистам рассказали, что не ответят на запрос, ведь "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".
  • Сам Портнов известен как пророссийский политик, активно пытавшийся дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в Украине. А также он имеет недвижимость в москве, в то время как США ввели против него санкции.

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Автор: Діана Квасневська