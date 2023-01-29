Возможна ли высадка российского десанта на Юге: объяснение ОК "Юг"

Российские захватчики держат в море на дежурстве два больших десантных корабля. Возможна ли высадка десанта на Юге – читайте дальше.

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафон высказался по поводу десантных кораблей России в Черном море. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря России нужно больше времени, – Гуменюк сказала, что сейчас "защищает" нас от массированной атаки

Что означают десантные корабли России в Черном море

Гуменюк подчеркнула, что резьба "это просто демонстрация силы". По ее словам, россияне уже очень давно не решаются приблизиться на расстояние вероятной высадки.

Потому что понимают, что есть оружие, которым они могут быть поражены. Пока они держатся на расстоянии 150 – 200 километров от контролируемого Украиной побережья,

– заявила она.

Также Гуменюк подчеркнула, что в своем информационном пространстве россияне представляют наличие десантных кораблей, как контроль над Черным морем, поскольку такая большая группировка находится в акватории.

"Хотя мы наблюдаем, фиксируем и провозглашаем, что они держатся в районе, который для них безопасен", - уточнила Гуменюк.

Она добавила, что даже в пунктах базирования оккупанты уже давно не чувствуют себя спокойно.

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