Возможно, россияне начинают "жрать" друг друга. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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Могут готовить провокации

Однако результативность обстрелов на уровне забора и сена. В ВСУ, если бы работали они, руки растут с правильного места. Поэтому это может быть провокация, чтобы запугать население, мол, "все началось".

Украинские защитники не стреляют по жилым домам. Когда они пустые, деревни уже нет, конечно, что-то прилетает,

– сказал политолог.

Следовательно, это, скорее всего, обычное нагнетание. Вполне возможно, россиянам нужно это для того, чтобы прикрыть отсутствие успехов под Бахмутом. Или это определенный мобилизационный фактор, чтобы побудить россиян становиться на якобы защиту страны-агрессора.

Пусть разрушают империю

Утром 22 мая бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода" заявили, что идут освобождать Россию. Лисный подчеркнул: если они есть и что-то делают – это хорошо. Если они ничего не делают, а только заявляют – это тоже полезно. Владимир Путин и его окружение именно этого боятся.

У них вроде бы все под контролем, а тут какой-то легион с территории Украины совершает набеги на "мирно колосящуюся пшеницу под Белгородом",

– подчеркнул политолог.

Хочется верить в то, что это действительно диверсионные действия со стороны сознательных граждан России. В то же время политолог констатировал, что где угодно россияне воюют за свою империю.

"Грузины, поляки – эти люди по-другому воспринимают мир. А россияне в конце концов построят новую империю. Пусть они эту разрушают, нам это выгодно, а дальше посмотрим", – подытожил Олег Лисный.

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