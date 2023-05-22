Можливо, росіяни починають "жерти" одне одного. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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Можуть готувати провокації

Однак результативність обстрілів на рівні паркана й сіна. Натомість у ЗСУ, якби працювали вони, руки ростуть з правильного місця. Тому це може бути провокація, щоб залякати населення, мовляв, "все почалося".

Українські захисники не стріляють по житлових будинках. Коли вони пусті, села вже немає, звісно, щось прилітає,

– сказав політолог.

Відтак це, найімовірніше, звичайне нагнітання. Цілком можливо, росіянам потрібно це для того, щоб прикрити відсутність успіхів під Бахмутом. Або ж це певний мобілізаційний фактор – "вставай страна агромная", "атєчєствєнная вайна", "Бєлгарад гаріт" і таке інше.

Нехай руйнують імперію

Зранку 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода" заявили, що йдуть звільняти Росію. Лісний наголосив: якщо вони є і щось роблять – це добре. Якщо вони нічого не роблять, а лише заявляють – це теж корисно. Владімір Путін та його оточення саме цього і бояться.

У них начебто усе під контролем, а тут якийсь легіон з території України здійснює набіги на "мірна каласящуюся пшеніцу пад Бєлгарадам",

– підкреслив політолог.

Хочеться вірити в те, що це справді диверсійні дії з боку притомних громадян Росії. Водночас політолог, констатував, що будь-де росіяни воюють за свою імперію.

"Грузини, поляки – ці люди по-іншому сприймають світ. А росіяни врешті-решт побудують нову імперію. Хай вони цю руйнують, нам це вигідно, а далі подивимося", – підсумував Олег Лісний.

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