В ВСУ прокомментировали возможное наступление на Запорожье

На Запорожском направлении фиксируют активизацию военных действий. В то же время наступательных группировок на Юге пока не обнаружено.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что враг имел частичный успех своих штурмовых действий на этом участке линии боевого соприкосновения, но сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения.

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Относительно возможного захвата Запорожья, то Волошин отметил, что пока не обнаружено вражеских наступательных группировок на Юге.

По данным нашей разведки, наступательных группировок на Юге пока не обнаружено. Но, да, логично, что противник будет пытаться в свою пользу изменить конфигурацию линии боевого соприкосновения, подтянуть силы и средства поближе к таким крупным городам как Запорожье,

– сказал представитель Сил обороны Юга.

Он добавил, что враг таким образом планирует продолжать террор местного населения, нанося удары.

Ситуация в районе Левадного

Сегодня утром аналитики DeepState сообщили об оккупации россиянами села Левадное Пологовского района Запорожской области.

Владислав Волошин отметил, что действительно на том участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил определенные усилия, провел перегруппировку и провел массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех, то есть вклинился в нашу оборону на глубину примерно взводно-опорного пункта.

Сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения, по восстановлению там обстановки.

"Относительно самого Левадного, то называть это населенным пунктом я бы не спешил, потому что это простой полевой стан, который находился в определенной низине и защищать его, проводить там оборонительные действия, скажем, немного сложно", – добавил он.

Волошин отметил, что сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого соприкосновения, они под контролем Вооруженных Сил Украины и продолжается оборонительная операция по восстановлению положения.