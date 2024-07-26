Машина начинает давать сбой, – Юсов о способности россиян наступать

В русской армии ГУР Украины наблюдает серьезные проблемы. Особенно русская система страдает от нехватки военных.

Такая оценка сделана на основе потерь личного состава русской армии. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает 24 канал.

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Проблемы с набором россиян в армию будут ощутимы на фронте

Андрей Юсов сказал, что россияне могут пополнять личный состав своей армии. Но у них уже есть проблемы с набором новых контрактников. Это повлияет на ситуацию на фронте.

Силы безопасности и обороны работают в координации и, конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки производятся на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но, эта машина начинает давать сбой,

– сказал Юсов.

Также представитель ГУР прокомментировал информацию о том, что Россия планирует до конца года увеличить количество людей, вовлеченных в войну против Украины, с 520 до 620 тысяч человек.

"Собственно, это те цифры, которые и раньше назывались. И это планы врага. Следует заметить, что речь идет обо всей группировке. То есть, это не только боевая составляющая. Это собственно силы и обеспечение, это те силы, которые на оккупированных территориях отвечают за так называемый "порядок", а по сути – за репрессии. Потому что это не только боевая компонента. Так, по этому плану они пытаются двигаться", – сказал Юсов.