Мы должны быть готовы к этому, – генерал Павлюк об угрозе наступления из Беларуси

Не раз появлялась информация о возможном наступлении россиян со стороны Беларуси. В ВСУ рассказали о готовности в случае предполагаемого сценария.

Если же россияне все же попытаются совершить наступление на Киев, то Силы обороны Украины рассчитывают остановить их еще на границе Беларуси, для этого ведутся соответствующие работы. Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

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"Повторное наступление – вполне возможно"

Он подчеркнул, что повторное наступление россиян со стороны Беларуси вполне возможно. Военные рассматривают этот вариант.

Мы должны быть готовы к этому, и они должны понимать, что мы готовы к развитию этого сценария и готовы их встретить и остановить на границах возможные новые атаки противника,

– заявил он.

Павлюк отметил, что Главнокомандующий ВСУ озвучил этот вопрос, чтобы общество было готово к тому, что возможно разное развитие ситуации. Он подчеркнул, что ВСУ делают все для того, чтобы не допустить этого.

Подковка ВСУ

Генерал отметил, что создана группировка на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага.

"Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 километров, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", – сказал Павлюк.

По словам командующего обороной столицы, вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля", чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы,

– заявил Павлюк.