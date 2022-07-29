Готова ли россия возобновить наступление на Харьков: мнение военного эксперта

российские захватчики не отказались от идеи захватить как можно больше украинских городов. В частности, оккупанты могут возобновить наступление на Харьков.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Константин Машовец. О том, что россия готовится наступать на Харьков, сообщили в Институте изучения войны.

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Угроза наступления на Харьков

По словам Машовца, наступательные действия врага на Харьковском направлении вполне возможны.

Однако они (наступательные действия – 24 канал) не будут иметь какого-либо такого масштаба, как блокировка города или попытка его окружить,

– отметил он.

Военный эксперт добавил, что Харьков – это город-миллионник, и окружить его россиянам не удастся.

"Даже тех сил и средств, которые они там сконцентрировали, для этого просто недостаточно", – подчеркнул Машовец.

Силы врага возле Харькова

По словам военного эксперта, россия отвела 4 батальонно-тактических группы из Харьковского направления, перебросив туда 5 новых формирований.

"Российская группировка, которая сейчас действует севернее и северо-восточнее Харькова, пытается продвинуться на юг и перерезать дорогу Харьков – Старый Салтов", – рассказал он.

"Неприкосновенный запас" россиян

Машовец добавил, что за спиной этих войск стоит полностью укомплектованная 144 мотострелковая дивизия россиян.

Это единственный весомый оперативный резерв российского командования. Дивизия там стоит, как "вкопанная". В бой ее тоже пока не вводят. Это такой своеобразный неприкосновенный запас российского военного командования,

– отметил военный эксперт.

По его словам, среди экспертов сейчас ведутся оживленные дискуссии, как именно россия привлечет эту дивизию. Предполагается, что это формирование могут бросить для наступления на Харьков. Или российское командование может отвести эту дивизию для усиления армии оккупантов на востоке Украины.

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