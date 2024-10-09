Возможно ли наступление россиян на Запорожье: военный эксперт указал на важные факторы

Говоря о вероятности наступления россиян в Запорожской области, стоит принимать во внимание логистику. Организовать ее на той местности легко противнику точно не удастся.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, объяснив, что у оккупантов есть 2 варианта, как доставить туда военную технику и боеприпасы, однако оба из них добавят врагу значительных проблем и создадут риск попасть под поражение ВСУ.

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У оккупантов нет сил наступать одновременно на нескольких участках

Если принять во внимание крупнейший официальный источник, который сообщает о ситуации на войне, сводки Генштаба, сколько и в каких местах за сутки происходит боевых столкновений, то на Ореховском цифра составляет 2 – 4. Это, по словам Нарожного, не идет ни в какое сравнение с активностью врага на Покровско – Кураховском направлении, где за сутки фиксируется 50 – 60 боестолкновений.

Поэтому у врага сейчас нет сил атаковать на нескольких направлениях одновременно. На Харьковском направлении в сутки тоже 3 – 4 столкновения. Отбросить наши войска из Курской области враг не может. Россияне останавливают там украинское войско, но не проводят контратаки, потому что не имеют на это сил,

– считает Нарожный.

Какие у врага есть логистические пути

Военный эксперт объяснил, что у противника не так много способов доставить под Орехов необходимое огромное количество артснарядов и топлива для работы тяжелой техники, в частности танков, чтобы осуществлять там наступательные действия. Враг, со слов Нарожного, может сделать это либо через Крым, однако стоит вспомнить недавние удары по нефтебазе в Феодосии, или по земле через Приазовье.

Россияне, по мнению военного эксперта, могли бы воспользоваться новой рокадной железной дорогой, которая идет из Мариуполя в Бердянск, однако есть большие сомнения, работает ли она и способна ли перевозить большое количество боеприпасов, более того – нужна инфраструктура и спецтехника, чтобы все это разгрузить.

"А "свежеоккупированная" железная дорога из Волновахи в Мелитополь была врагу недоступна, потому что ВСУ удерживали Угледар. От него до этой железной дороги 18 километров, даже отступив от Угледара, ВСУ могут доставать врага там, чтобы наносить удары. А железнодорожное депо в Мелитополе уже несколько раз поражали, то есть логистика для наступления на Запорожье для врага точно не будет простой", – уверен Нарожный.

Прямо сейчас у россиян возможностей, чтобы начинать наступление на Запорожье, со слов военного эксперта – нет. Он также отметил, что следует принимать во внимание и погодные условия осени, через несколько недель могут начаться дожди, тогда передвигаться тяжелой технике будет очень трудно.

К сведению! Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска пытаются сконцентрировать свои силы, чтобы ориентировочно через неделю начать малыми группами пехоты штурмовать на определенных направлениях в Запорожской области. Сейчас враг осуществляет там разведывательно-поисковые действия.