Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, пояснивши, що в окупантів є 2 варіанти, як доставити туди військову техніку та боєприпаси, однак обидва з них додадуть ворогу значних проблем та створять ризик потрапити під ураження ЗСУ.

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В окупантів немає сил наступати одночасно на кількох ділянках

Якщо взяти до уваги найбільше офіційне джерело, яке повідомляє про ситуацію на війні, зведення Генштабу, скільки та в яких місцях за добу відбувається бойових зіткнень, то на Оріхівському цифра становить 2 – 4. Це, зі слів Нарожного, не йде ні в яке порівняння з активністю ворога на Покровсько-Курахівському напрямку, де за добу фіксується 50 – 60 боєзіткнень.

Тому у ворога зараз немає сил атакувати на декількох напрямах одночасно. На Харківському напрямку на добу теж 3 – 4 зіткнення. Відкинути наші війська з Курської області ворог не може. Росіяни зупиняють там українське військо, але не проводять контратаки, бо не мають на це сил,

– вважає Нарожний.

Які у ворога є логістичні шляхи

Військовий експерт пояснив, що у противника не так багато способів доставити під Оріхів необхідну величезну кількість артснарядів й палива для роботи важкої техніки, зокрема танків, щоб здійснювати там наступальні дії. Ворог, зі слів Нарожного, може зробити це або через Крим, однак тут варто згадати нещодавні удари по нафтобазі у Феодосії, або по землі через Приазов'я.

Росіяни, на думку військового експерта, могли б скористатися новою рокадною залізницею, яка йде з Маріуполя до Бердянська, однак є великі сумніви, чи вона працює і спроможна перевозити велику кількість боєприпасів, ба більше – потрібна інфраструктура й спецтехніка, аби все це розвантажити.

"А "свіжоокупована" залізниця з Волновахи до Мелітополя була ворогу недоступна, бо ЗСУ утримували Вугледар. Від нього до цієї залізниці 18 кілометрів, навіть відійшовши від Вугледара, ЗСУ можуть діставати ворога там, аби завдавати ударів. А по залізничному депо в Мелітополю вже декілька разів уражали, тобто логістика для наступу на Запоріжжі для ворога точно не буде простою", – впевнений Нарожний.

Прямо зараз у росіян можливостей, щоб починати наступ на Запоріжжі, зі слів військового експерта – немає. Він також наголосив, що слід брати до уваги й погодні умови осені, за декілька тижнів можуть розпочатися дощі, тоді пересуватися важкій техніці буде дуже важко.

Зауважте! Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська намагаються сконцентрувати свої сили, аби орієнтовно за тиждень розпочати малими групами піхоти штурмувати на певних напрямках на Запоріжжі. Зараз ворог здійснює там розвідувально-пошукові дії.