Мовиться про населені пункти поблизу річки Мокрі Яли – Старомайорське та Урожайне. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Мета – створити додатковий тиск

Денис Попович зазначив, що на Запорізькому напрямку прогнозують штурмові дії. Була офіційна заява, що окупанти намагатимуться взяти під контроль логістичні лінії, які ведуть до Вугледарського напрямку. ЗСУ перекидали туди підкріплення, щоб далеко не відступати.

Очевидно, їхня мета – створити додатковий тиск. Якщо ми кажемо про колишній Времівський виступ або Бердянський напрямок, це населені пункти поблизу річки Мокрі Яли. Це Старомайорське, Урожайне. Створити додатковий тиск на Вугледарський напрямок, оскільки він розташований поблизу, від Вугледара там недалеко,

– припустив він.

Також, ймовірно, росіяни намагатимуться зрізати Роботинський плацдарм. Загрози безпосередньо для Запоріжжя сьогодні нема. Очевидно, у довгостроковій перспективі вона не з'явиться.

"Хоча через втрату Вугледара, очевидно, поліпшиться логістика, ворог зможе перекидати туди підкріплення. Якщо він спланує наступного року наступ на Південному фронті, йому буде зручно це зробити. Підкріплення перекидається. Поки що там концентрація збільшується постійно", – додав військовий оглядач.

Нагадаємо, 2 жовтня Сили оборони отримали офіційний наказ вийти з Вугледара через загрозу оточення, щоб зберегти особовий складу та бойову техніку, а також щоб зайняти позиції для ведення подальших дій. Командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко розповів, що після 27 вересня обстановка, у якій наші бійці виконували бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах. Це не дозволяло утримувати надалі Вугледар.