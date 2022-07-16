Нам нужно быть готовыми к новой волне наступления, – военный обозреватель Пономаренко

российские оккупанты до конца августа хотят мобилизовать несколько десятков тысяч человек, которых планируют отправить на фронт. По всей вероятности, это нужно для нового масштабного наступления.

Военный обозреватель Илья Пономаренко для 24 канала рассказал, что сейчас война – это не количество живой силы. По его словам, говорится о возможности организовать людей, вооружить и научить быть эффективными.

К теме К сожалению, она будет очень дорого стоить, – военный эксперт назвал ключ к победе Украины в войне

"Главное – дать им материальную базу. Можно иметь хоть миллион или 2 добровольца, призывника, но если у вас нет материальных возможностей, нет организационных возможностей для полноценного войска, то любое количество людей загнанных в Украину превращается в стадо, которое нет может достичь любых целей", – сказал Пономаренко.

Не стоит недооценивать несмотря на слабую силу

Военный обозреватель отметил, что россия продолжает скрытую мобилизацию, хотя отрицает это. Оккупанты соблазняют отчаявшихся людей деньгами, пытаются привлечь в армию россиян всех возрастов, в том числе пожилых людей. Они формируют так называемый третий армейский корпус в Нижегородской области.

Но очень большой вопрос, будет ли это настолько качественно организованная и мотивированная сила, как были те войска, которые на первом этапе атаковали Киев, Харьков, но потерпели здесь поражение. Поэтому я бы не хотел быть слишком оптимистичным. Нам нужно быть очень готовыми к новой волне войны,

– рассказал Пономаренко.

Он добавил, что, хотя это будет наступление не очень мотивированных и плохо вооруженных солдат, но опасность для Украины есть. Материально-техническая база у них очень слабая, но все же это сила и она требует ответа украинских защитников.

Кстати Враг потерпел неудачу во время штурма сразу трех направлений: карта боевых действий по состоянию на 16 июля

"Поэтому оснований для слишком большого оптимизма нет, но есть основания к необходимости приготовиться", – подчеркнул военный обозреватель.

Обратите внимание – полное интервью с Ильей Пономаренко о ситуации на фронте: смотрите видео